Bloemen tot twee keer toe gestolen van graf: “Wat ben je dan voor een lul?”

ZAANDAM - Bianca Visser weet nog steeds niet goed wat ze ermee aan moet. In twee weken tijd zijn de bloemen op haar moeders graf twee keer gestolen bij de gemeentelijke begraafplaats in Zaandam. Nadat Bianca haar verhaal op Facebook deelde, kreeg ze reacties van mensen die hetzelfde was overkomen. “Ik word daar niet alleen verdrietig van, maar ook heel boos over.”

Sinds de dood van haar moeder in maart bezoekt Bianca het graf bijna dagelijks. Ze merkt dus gelijk als er iets veranderd is. De eerste keer werd ze er door een andere vrouw op attent gemaakt: “Er wordt hier gejat”, zei ze. Op dat moment kwam ze erachter dat de vaas waarin bloemen stonden leeg was.

Respectloos

Afgelopen weekend was het weer raak: de bloemen die haar vader had neergezet waren met vaas en al verdwenen. “We proberen het gemis van mijn moeder te verwerken, en vervolgens is er iemand die zó respectloos is dat hij je de ruimte niet gunt om te rouwen. Daar komt het op neer. Ik word daar heel boos over.” Op het graf is de foto van haar moeder te zien. "Hoe kan je het lef hebben, terwijl ze je zo lachend aankijkt, om die bloemen mee te nemen? Wat voor lul ben je dan?"

“We zijn hier elke zondag", vervolgt Bianca. "Als je een bosje bloemen wil, kom naar me toe. Dan lopen we naar de bloemenstal en dan koop ik bloemen voor je. Maar ga het niet niet bij mijn moeder weg. Dat is zo laf.”