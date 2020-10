Nieuwedieper (23) aangehouden: wilde Syrisch gezin Duitse grens over smokkelen

DEN HELDER - Een 23-jarige man uit Den Helder is vannacht op de A12 bij Zevenaar aangehouden door de marechaussee op verdenking van mensensmokkel. Hij probeerde een Syrisch gezin de Nederlands-Duitse grens over te smokkelen.

De marechaussee hield de auto net voor de grens bij Zevenaar aan. In de auto zat niet alleen de man uit Den Helder, maar ook een jong gezin uit Syrië. De 35-jarige man, zijn 34-jarige vrouw en hun twee kinderen van 4 en 8 jaar bleken geen identiteitsbewijs bij zich te hebben.

Een woordvoerder van de marechaussee geeft aan dat het vrij regelmatig voorkomt dat wordt geprobeerd om mensen de grens over te smokkelen. "Er gaat veel geld in om, dus zoeken we nu ook uit hoeveel hij er voor kreeg betaald om dit gezin de grens over te krijgen."

De man zit vast. Het gezin zit ondertussen in vreemdelingenbewaring tot duidelijk is waar de familie vandaan komt en waar ze naartoe wilde gaan.