Wijdemeerse wethouder mengt zich in discussie over baggerdepot en wil alternatieven

Natuureilanden

Het oorspronkelijke idee was dat de bagger gebruikt zou worden voor de realisatie van natuureilanden en herstel van legakkers, maar na onderzoek bleek de hoeveelheid bagger veel minder te zijn. Waardoor de eilanden niet gerealiseerd konden worden.

Na onderzoek is Egelshoek naar voren gekomen om daar de bagger, al dan niet tijdelijk, op te slaan. Een idee wat door de buurtbewoners niet met open armen wordt ontvangen. Dat komt vooral omdat de provincie direct naast het depot bezig is met plannen voor een nieuw natuurgebied, waarbij grond gebruikt wordt van particulieren en gedreigd wordt met onteigening. "Wij hebben vooraf via ambtelijke contacten ervoor gewaarschuwd dat een baggerdepot op die locatie moeilijk uit te leggen is", aldus de wethouder.

Oplossing

De wethouder zou het liefst zien dat de bagger gelijk gebruikt wordt. Voor bijvoorbeeld eilanden in de Nieuwe Polderplas, ontwikkeling van recreatieve eilanden, herstel van legakkers en realisatie van moerasnatuur. "Dit sluit ook aan bij de geest van het gebiedsakkoord dat de verschillende projecten elkaar mogelijk maken en versterken."

Maar het is nog maar de vraag of dat mogelijk is.