Streep door megaprojecten IJmuiden aan Zee: kustdorp van de baan, museum wankelt

IJMUIDEN - De grootschalige nieuwbouw in IJmuiden aan Zee gaat niet door. Na zes jaar overleggen, praten en plannen maken is ook het nieuwste initiatief van de baan.

Sindsdien zijn er meerdere pogingen geweest om IJmuiden aan Zee een nieuw leven in te blazen. Het meest recente plan sprak over 900 woningen en een ‘levendig centrum' met horeca, winkels en voorzieningen. Ook moest er een museum komen voor milieu-educatie, met daarin het Pieter Vermeulen Museum.

Voor het gebied onder de Zuidpier bij IJmuiden bestaan al jarenlang ambitieuze ideeën. Op het brede strand werd in 1993 het Seaport Marina-complex aangelegd, met jachthaven, appartementencomplexen en de Kennemerboulevard. Maar helemaal af kwam het nooit.

Als voorbereiding op het toekomstige kustdorp werd in 2018 een aantal zogenoemde ‘tiny houses’ neergezet nabij het Binnenmeer. Ook werd er kunst van Joep van Lieshout geplaatst. Een van de stukken leidde tot veel ophef, omdat het volgens sommigen zou lijken op een man die seks heeft met een dier.

Sinds 2014 werd concreet gesproken over de plannen door vastgoedontwikkelaar Kondor Wessels, die op dit moment ook bouwt aan de nieuwe zeesluis . Eind 2017 werd de handtekening gezet onder een samenwerkingsovereenkomst tussen Kondor Wessels, Marina Seaport IJmuiden BV, Kennemerstrand NV en de gemeente Velsen.

'Doggy style' of een hypermodern huis? IJmuidenaren zien 'sekskunstwerk' liever verdwijnen

Waarom het nu precies is stukgelopen, wil de vastgoedontwikkelaar niet zeggen. In een persbericht staat ‘dat het de private partijen niet is gelukt om overeenstemming over deze ontwikkelafspraken te bereiken’.

Ook over de gemaakte kosten wil de ontwikkelaar weinig kwijt. De projectontwikkelaar en de eigenaar van Seaport Marina gaan nog in gesprek over de toekomst van de kunstwerken. De gemeente zegt op zoek te gaan 'naar andere mogelijkheden om het gebied te ontwikkelen'.

Museum kostte alleen al bijna een miljoen

Grootste slachtoffer van de stopgezette plannen lijkt het Pieter Vermeulen Museum. Dat museum moest 14 jaar geleden verkassen uit IJmuiden om plaats te maken voor woningbouw. De tentoonstellingen vonden tijdelijk onderdak in een vervallen schoolgebouw in Driehuis, in afwachting van nieuwbouwplannen.

Die plannen werden eindelijk concreet met de komst van BRAK!, een nieuw te ontwikkelen bezoekerscentrum over klimaatverandering, natuur en duurzame technologie in IJmuiden aan Zee. “De eerste in Europa”, schreef Erwin van Liempd, directeur van BRAK!, deze zomer nog trots.

