Nieuwe ronde, nieuwe kansen: twintig kandidaten voor burgemeesterschap Den Helder

Van de 22 burgemeesterskandidaten hebben of hadden 13 mensen een (fulltime) functie in het (lokaal) openbaar bestuur. De 9 anderen hebben of hadden een functie daarbuiten.

Wel vrouwen

Opvallend genoeg hebben nu wél vrouwen gesolliciteerd, zij het 'slechts' twee. De gemeente leek namelijk nadrukkelijk op zoek naar een vrouw als burgemeester. Naar eigen zeggen om het 'eens anders te doen' was de vacature in de zij-vorm geschreven, in plaats van in de hij-vorm.

Toch zocht de gemeente niet specifiek een vrouw, gaf Carlo Assorgia, voorzitter van de vertrouwenscommissie, eerder aan. "We zoeken naar een charismatisch en slim iemand. En ook iemand die trots is om in deze stad te komen wonen en werken." Uit een peiling bleek vorig jaar dat bewoners zelf ook geen voorkeur hebben voor een man of een vrouw. Wel wilden ze het liefst iemand tussen de 40 en 50 jaar met ervaring die 'wijs en bedachtzaam' is.

Benoeming in 2021

De nieuwe burgemeester wordt naar verwachting in maart 2021 benoemd, tot die tijd blijft Jeroen Nobel de waarnemend burgemeester. Hij zou, na het aftreden van Koen Schuiling vorig jaar, aanvankelijk maar een paar maanden aanblijven. Dit werd onverhoopt langer nadat de provincie oordeelde dat er te weinig geschikte kandidaten waren.