Burgemeester roept Weespers op vol te houden na al weken durende coronapiek

De burgemeester geeft in de brief aan dat er nog altijd geen verklaring is waarom Weesp al weken zo hoog staat op alle coronalijstjes. Volgens de burgemeester lijkt de voornaamste oorzaak dat Weespers zich niet zo nauw aan alle regels meer houden. Van Bochove roept Weespers al weken op dat wel te blijven doen.

Van Bochove heeft grote zorgen over het nog altijd toenemende aantal besmettingen onder Weespers. "Het aantal coronabesmettingen in onze stad is enorm gestegen. En dat is zorgelijk. Deze zomer leek het allemaal de goede kant op te gaan, maar we leven inmiddels midden in de tweede golf van besmettingen. Als we niet willen dat deze tweede golf opnieuw veel kwetsbaren hard treft, is nu de tijd om in te grijpen", schrijft hij in de brief.