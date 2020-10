Amstelland Hoe herken je een drugslab? Ex-politieman John geeft er voorlichting over

UITHOORN - Hoe worden synthetische drugs gemaakt en hoe herken je of er in jouw buurt een drugslab is? John Warmerdam van Bureau Drugszaken wil meer bewustwording creëren rondom drugslabs. De ex-politieman geeft daarom samen met collega's voorlichting hierover in een speciale 'ondermijningscontainer' in Uithoorn en legt uit wat er komt kijken bij het maken van drugs.

Volgens John is het enorm belangrijk om mensen écht in aanraking te laten komen met het productieproces van synthetische drugs zoals cocaïne en XTC. "Er zijn natuurlijk best wel veel mensen die ergens mogelijk wetenschap van hebben en dan vaak denken dat het niet zo erg is als het in praktijk blijkt te zijn en hoe gevaarlijk het is. Dat kunnen we hier wel heel mooi laten zien."

Zo komt bij de productie van cocaïne een gevaar om de hoek kijken waar je in eerste instantie als buitenstaander aan voorbij gaat. "Uiteindelijk hebben ze hun natte cocaïne en dat moet gedroogd worden. (...) Als ze nog sneller willen drogen, en dat is op een hele kleine ruimte, dan kom je magnetrons tegen. Het grote gevaar achter een magnetron natuurlijk, als 'ie een keer in de zoveel tijd vonkt en je hebt te maken met stoffen als aceton, ethanol, methanol, dan geeft dat hele grote, felle branden." Volgens wethouder economische zaken van de gemeente Uithoorn Jan Hazen kan deze manier van voorlichten bijdragen aan het opsporen van drugslabs. "Met name die bewustwording, dat mensen zien van: hé, dat heb ik laatst ook gezien in mijn straat, dat is niet goed." Verrassend stil Brugklasleerlingen van het Thamen waren eerder vandaag ook te gast bij de 'ondermijningscontainer'. Zij waren verrassend stil tijdens de rondleiding en luisterden aandachtig naar John. Een van de kinderen vertelt: "Het is informatief om te weten hoe drugs wordt gemaakt en hoe gevaarlijk het is en dat als mensen het maken ze er eigenlijk niet zoveel over weten. Heel veel kan fout gaan, het kan in de brand vliegen, ontploffen en ze kunnen er verkeerde dingen in toevoegen."

Om drugslabs te herkennen is nog niet zo makkelijk. Bij de container laat John voorbijgangers in aanraking komen met de geuren die vrijkomen bij het fabriceren van synthetische drugs. Over de andere signalen die je als oplettende omwonende kan opvangen vertelt hij graag bij het voorlichtingslab. De container is aanstaande zaterdag weer open voor publiek, bij winkelcentrum Amstelplein in Uithoorn.