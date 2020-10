Hilversum verwelkomt Sinterklaas toch: 'drive thru' met auto's op Mediapark

Hilversum heeft zich de afgelopen weken gebogen over alternatieven nu grote sinterklaasintochten vanwege het coronavirus door de veiligheidsregio verboden zijn. Naast enkele kleinschalige bijeenkomsten, komt Sinterklaas aan met een 'roadshow' op het Mediapark.

Hilversumse ouders met kinderen kunnen op zaterdag 14 november een vaste route met de auto of met de fiets rijden. Het plan is dat er onderweg vanuit de auto van alles te beleven is. De route eindigt met een ontmoeting met Sinterklaas en de pieten. "Het zien van Sinterklaas is altijd al het hoogtepunt van de intocht", aldus de gemeente.

Nadat de 'drive thru' wordt geopend kunnen er ongeveer vijf auto's per tien minuten langsrijden. Dat geeft al met al de ruimte om zo'n tweeduizend bezoekers te kunnen verwelkomen.

Buurthuizen en sportverenigingen

Hilversum zet verder in op kleinschalige activiteiten in bijvoorbeeld buurthuizen. Of dat volgende maand ook echt doorgaat hangt af van de coronaregels. Buurthuizen en sportverenigingen zijn nu nog dicht vanwege de aangescherpte coronamaatregelen. Hilversum verwacht rond 20 oktober te weten of deze maatregelen tegen die tijd nog gelden. Dan wordt bepaald wat er wel en niet doorgaat.