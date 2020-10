Provinciaal coronafonds: 100 miljoen voor verduurzaming, cultuur en technisch personeel

NOORD-HOLLAND - De provincie trekt de komende jaren 100 miljoen euro uit om investeringen in duurzaamheid aan te jagen, de cultuursector overeind te houden en de technische sector van een extra impuls te voorzien.

Het fonds dat de negatieve effecten van corona moet verzachten is er gekomen op verzoek van Provinciale Staten. "Wij willen inwoners en organisaties in Noord-Holland helpen bij de verduurzaming en de economie te versterken en te vernieuwen, met name de bouw- en technieksector en de cultuursector. Wij richten ons nadrukkelijk op de verduurzaming van de bebouwde omgeving, inclusief maatschappelijk vastgoed en wij onderzoeken hoe particuliere woningeigenaren, corporaties, bedrijventerreinen en maatschappelijk vastgoed hiervan kunnen profiteren", aldus gedeputeerde economie Zita Pels.

In 2021 eerste bijdrage

Het geld zal niet in één keer in z'n geheel worden uitgekeerd, maar verspreid over een langere periode worden geïnvesteerd. Zo houdt de provincie de mogelijkheid open om ook geld aan andere zaken te besteden, die eventueel later opdoemen.

In 2021 wordt gestart met zestien miljoen euro in de vorm van subsidies en opdrachten. "De uitwerking van de verdeling van het beschikbare geld kost tijd, dat is duidelijk. Maar wij vinden het belangrijk om die tijd te nemen zodat het geld op de beste plek terechtkomt en Noord-Holland er optimaal profijt van heeft."

Verduurzaming is daarbij het toverwoord. Zo wordt er door de coronacrisis nu minder geïnvesteerd in projecten die bijdragen aan het verminderen van de CO2-uitstoot, of lopen bestaande projecten vertraging op. Dus wordt een deel van het geld gebruikt om verduurzaming op gang te houden, maar ook te zorgen voor economisch herstel.