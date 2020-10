Anonieme donateur geeft Bussumse Eva duizenden euro's voor nieuwe aangepaste auto

BUSSUM - Ze is helemaal van de leg door het goede nieuws: de Bussumse Eva Feenstra (31) heeft het geld bij elkaar om een nieuwe aangepaste auto te kopen. De afgelopen dagen droegen veel Bussumers bij aan een inzamelingsactie om de auto te kunnen kopen, maar toen Eva gisteren haar verhaal deed aan NH Nieuws had ze nog pakweg de helft van de benodigde 8.000 euro nodig. Tot een anonieme donateur vanmorgen in één klap de laatste duizenden euro's overmaakte.

Eva en hartsvriendin Richelle, die voor haar een inzamelingsactie startte, waren er op voorbereid dat ze nog wel even te gaan hadden om het benodigde bedrag bij elkaar te sparen, maar het bleek vanochtend toch plots sneller te gaan dan verwacht.

Toen Eva vanmorgen aan de telefoon hing in NH Radio-programma June tot Twaalf, maakte een anonieme donateur net de laatste benodigde 3.651 euro over. "Ik kan het echt niet geloven", zegt Eva verrast. "Ik word net een paar minuten geleden gebeld door Richelle dat het laatste deel van het bedrag in één keer gestort is. De gulle gever wil anoniem blijven, maar via deze weg wil ik hem of haar wel laten weten dat ik ontzettend dankbaar ben. Dit is echt fantastisch."

Auto onmisbaar

Eva heeft een aangepaste auto omdat ze geen onderarmen en -benen heeft. De auto waar ze nu mee rijdt is verouderd en onderdelen om de auto te repareren worden niet meer geleverd. Het UWV kan Eva aan een aangepaste auto helpen, maar daarvoor moet ze zelf ook 8.000 euro aan bijdragen. Dat geld heeft ze niet. De auto heeft ze hard nodig om naar haar werk te gaan, naar school te gaan en haar dochtertje overal heen te brengen.

Met het geld op zak kan Eva haar nieuwe auto gaan kopen. Dat wordt een iets luxere dan voorheen, vertelde ze gisteren aan NH Nieuws. In haar huidige wagen ontbreekt een achterbank, waardoor ze geen vriendinnetjes kan meenemen voor haar dochtertje. Bij de nieuwe versie is deze wel ingebouwd en dat vervult Eva's allergrootste wens.

Bekijk hieronder het verhaal van Eva