Doek valt voor Schelpenmuseum: coronacrisis gaf 'de laatste klap'

AMSTERDAM - Na het Klederdrachtmuseum en het Tassenmuseum sluit op 17 oktober ook het Schelpenmuseum in Amsterdam voorgoed de deuren. Vanwege de coronamaatregelen is het onmogelijk om het kleine museum op de Czaar Peterstraat rendabel te houden.

Het Schelpenmuseum is de droom van Babet van Lier. Het toont uiteenlopende schatten van de zee, maar centraal staat een bijzondere collectie schelpen. "Ze komen uit een magische plek waar wij niet kunnen leven. Wij weten niet hoe het is onder water. Daarbij is het onwaarschijnlijk mooi", vertelt ze terwijl ze ons deelgenoot maakt van haar topstukken.

Volgens Van Lier is het museum een belangrijke aanvulling voor de stad. "In Amsterdam zijn er helemaal geen natuurhistorische collecties meer te zien. Vroeger had je het Zoölogisch museum en Artis had een grote collectie. Maar die zijn allemaal naar Naturalis in Leiden gegaan en zijn voor een groot deel van de tijd opgeslagen", aldus Van Lier.

Corona gaf de doodsklap

Het in 2017 geopende museum kampte al langer met financiële problemen. Begin dit jaar werd er daarom een investering gedaan om het museum geschikt te maken voor workshops, ontvangsten en bijeenkomsten. Maar de coronacrisis gooide roet in het eten. "In deze kleine ruimte mag ik nu maximaal twee mensen ontvangen, dat is niet te doen", legt Van Lier uit.