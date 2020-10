Hilversums huis voor half jaar gesloten na vondst drugslab

HILVERSUM - De politie heeft afgelopen juli de resten van een synthetisch drugslab gevonden in een huis aan de Bussumerstraat in Hilversum. Dat maakt de gemeente nu bekend. Het huis is afgelopen week op last van burgemeester Pieter Broertjes voor een half jaar gesloten.

De restanten van het drugslab werden gevonden tijdens een politie-onderzoek. Daarnaast vond de politie ook andere 'drugsgerelateerde voorwerpen'.

Het huis in het centrum van Hilversum wordt nu voor een half jaar gesloten. Burgemeester Broertjes doet dat om de openbare orde en veiligheid in de buurt te herstellen. "De ontdekking van een drugslab is zeer ernstig. Elke vorm van een drugslab levert een groot gevaar op voor de openbare orde en veiligheid en het leefklimaat in de buurt", aldus de burgemeester.

Er worden vaker drugslabs en hennepplantages of restanten daarvan aangetroffen in Hilversum. Vorige maand deelde de gemeente Hilversum nog geurkaarten met de geur van xtc uit aan bezoekers van de markt. Hilversum wil bewoners daarmee bekend maken met de geur van de harddrug, zodat drugslabs als die in de Bussumerstraat sneller kunnen worden opgespoord.