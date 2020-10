De Peiling: ‘Filmpje of foto delen van ongeluk: 21.000 euro boete of de cel in’

Omstanders die foto’s of filmpjes online zetten van slachtoffers van een ongeluk, moeten een boete van 21.000 euro celstraf krijgen. Daarvoor pleiten CDA, PvdA en GroenLinks in een wetsvoorstel. Vind jij dat een goed idee?

Kwalijke sensatiezucht

Met de wet moeten mensen die kwetsbaar, hulpbehoevend of overleden op straat liggen, beter worden beschermd tegen wat de partijen 'kwalijke sensatiezucht' noemen. Ze vinden het onacceptabel dat omstanders een slachtoffer filmen en de beelden online plaatsen.

Gefilmd na een ongeluk

Melanie uit Amsterdam maakte het een aantal jaar geleden mee en vindt het goed dat ramptoeristen worden aangepakt. "Ik heb een ernstig auto-ongeluk gehad. Ook daar werden foto's gemaakt en gefilmd. De mensen die dat doen hebben echt ergens hun verstand verloren. Ze hebben geen idee hoe het voor een slachtoffer is. Het is dat ik door dat ongeluk niet in staat was om naar deze mensen toe te gaan, maar anders...."