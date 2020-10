'Hier met je peuk': Langedijk en Heerhugowaard starten campagne tegen zwerfpeuken

Zwerfpeuken bevatten veel giftige stoffen en metalen die schadelijk zijn voor de natuur. Filters bevatten microplastics die niet verteren. Eén peuk vergiftigt maar liefst acht liter grondwater en blijft zo’n twaalf jaar in de natuur achter. Wetenschappers verbonden aan de San Diego State University publiceerden een literatuurstudie over schadelijke effecten van sigarettenafval voor het milieu.

Gedragsverandering

Tijdens de recent gehouden World Cleanup waren peuken het meest gevonden zwerfafval. Wethouders Nils Langedijk van gemeente Langedijk en Annette Groot van gemeente Heerhugowaard hebben het zelf ervaren: "Tijdens onze opruimactie op World Cleanup Day bestond het merendeel van het afval uit peuken. Het opruimen is heel belangrijk maar voorkomen is nog beter. Tijd dus om in actie te komen en aan gedragsverandering te werken."

Regionale vuist

De campagne ‘Hier met je Peuk’ loopt in oktober, een maand waarin veel aandacht is voor de effecten van roken. Bewustwording wordt gecreëerd door middel van doelgroepcampagnes en informatiefilms, via social media en stories. De actie wordt verder aangevuld met het inzetten van 'promotionele activiteiten' waaronder een speciale peukenbak.

Behalve Langedijk en Heerhugowaard sluiten ook de gemeenten Koggenland en Opmeer zich aan bij de actie. De campagne is ontwikkeld in samenwerking met Schoner Noord-Holland, die zich inzet voor een provincie zonder zwerfafval.

'Dubieus'

De actie is geen anti-rookcampagne, tot ergernis van Plastic Soup Foundation. In 2014 startte de gemeente Katwijk een soortgelijke campagne. De organisatie noemde deze actie tegen zwerfpeuken destijds dubieus.

De organisatie vindt dat gemeenten zich met de campagne niet houden aan het internationale anti-rookverdrag, dat in het leven werd geroepen door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). 'Het wordt rokers makkelijker gemaakt hun peuk te dumpen in speciale peukenbakken. Het ook door Nederland ondertekende verdrag is erop gericht om de tabaksindustrie te isoleren, niet om ermee samen te werken', aldus de organisatie op hun website.