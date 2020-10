Tumult in Beverwijkse raad: vijf raadsleden starten nieuwe lokale partij

BEVERWIJK - Een opmerkelijke wending binnen de Beverwijkse gemeenteraad. Vijf raadsleden, van drie verschillende politieke partijen, gaan samen verder als Samen Lokaal.

Samen Lokaal

Gisteravond werd de samensmelting door initiatiefnemers Karel Hazeveld van Democraten Beverwijk, Ali Bal en Alex van Luijn van Samen Beverwijk en Mendes Stengs en Halil Kocak van de fractie Vrij! toegelicht. De inzet: verschil maken voor de inwoners als een grote lokale Beverwijkse partij. Raadslid Mendes Stengs, die door NH Nieuws werd gevolgd in zijn weg als betrokken buurtbewoner naar de gemeenteraad, zag het als een onvermijdelijke stap. "Ik merkte dat we als kleine lokale partij [Vrij!, red.] weinig voor elkaar konden krijgen. En dit is waar ik de politiek voor ben ingegaan, om de mensen een stem te kunnen geven. Nu met vijf zetels kan je echt verschil maken, denken we."

Quote "Nu werden we door de coalitie gemuilkorfd en daar hebben we samen een antwoord op gevonden" raadslid alex van luijn

Stengs, die al een keer eerder van partij wisselde, vindt dat hij zijn geloofwaardigheid geen geweld aandoet. "Juist niet, ik ben met persoonlijke voorkeurstemmen in de raad gekomen. Ik trek me totaal niets aan van mensen die spreken over zetelroof. Dit is het beste voor de kiezer, want de ideeën van de partijen kwamen vaak al overeen; de buurt moet meer grip kunnen krijgen."

Raadslid Alex van Luijn stapte twee jaar geleden met Samen Beverwijk de raad binnen met twee zetels. Ook hij zag vooral een kans om met deze samensmelting de inwoners beter te kunnen bedienen. "Nu werden we door de coalitie gemuilkorfd en daar hebben we samen een antwoord op gevonden. We gaan met de vijf raadsleden als één mond spreken. En de zeggenschap van inwoners wordt hiermee alleen maar groter." Ali Bal is tijdens de formele omvorming van Samen Beverwijk naar Samen Lokaal voorlopig nog de voorzitter, maar de inzet is om met een nieuw bestuur de toekomst in te gaan. Met onder meer een bestuurslid jongeren en een bestuurslid democratische vernieuwing. Aanstaande donderdag beleeft de partij de vuurdoop, want dan staat de eerste commissievergadering op de agenda.