Wassenbeeld van Trump gaat uit etalage na bekogeling ruit

Het lijkt erop dat de actie gericht is tegen het beeld van de Amerikaanse president Donald Trump. Ook zijn er drie rode kruizen, het logo van Amsterdam, op het raam gespoten.

Madame Tussauds gaat het beeld weghalen van de prominente plek aan het raam, vertelt Annemieke Dolfin van Madame Tussauds in De Ontbijttafel bij NH Radio. "Dit is helemaal niet de bedoeling geweest van ons, om deze aggressie op te wekken. Dus het is goed geweest, we gaan hem op z'n oude plekje zetten."

Het wassenbeeld van Trump kreeg van het museum een mondkapje nadat bekend werd dat hij besmet was met het coronavirus.

Het museum heeft camera's hangen en gaat controleren of daar iets van de actie op te zien is. Verder is er contact met de politie om te achterhalen wie de dader is.