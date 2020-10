SOS Dolfijn gaat gestrande dolfijnen onderbrengen bij Landgoed Hoenderdaell

ANNA PAULOWNA - SOS Dolfijn gaat gestrande dolfijnen en bruinvissen opvangen bij Landgoed Hoenderdaell in Anna Paulowna. Goed nieuws voor de dolfijnen, want op dit moment is er volgens SOS Dolfijn nog helemaal geen geschikte opvanglocatie in Europa.

"Hoenderdaell is zich steeds meer gaan richten op het opvangen van dieren, kijk naar de leeuwen en de beren, en SOS Dolfijn zoekt al een tijd een mooie locatie. Dus er is een enorme win-win voor elkaar", zegt directeur Robert Kruijff tegen NH Nieuws.

Annemarie van de Berg van SOS Dolfijn vertelt dat de organisatie hulp biedt wanneer dolfijnen bijvoorbeeld op het strand terechtkomen en niet meer zelfstandig terug de zee in kunnen. "Op dit moment is er in Europa geen opvang voor dit soort dieren. Dat betekent dat we bij een stranding kijken of een dier nog een overlevingskans heeft in zee. Als het dier ziek is moeten we hem nu op dit moment laten inslapen."

Hyena's

Om plaats te maken voor de dolfijnen moeten de hyena's en hun verblijf eerst nog verhuisd worden. Die worden de komende maanden overgeplaatst naar het opvangcentrum van Hoenderdaell in Afrika. In januari hoopt het landgoed te starten met de bouw.

De dolfijnen krijgen een binnenverblijf met meerdere buitenbassins tot hun beschikking.