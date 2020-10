Weginspecteur lichtgewond bij ongeluk A9, was onderweg naar ongeluk op A22

VELSEN-ZUID - Een weginspecteur van Rijkswaterstaat is gisteravond rond 23.00 uur lichtgewond geraakt toen hij met zijn pickup-truck op de A9 over de kop sloeg. Dat gebeurde tussen Rottepolderplein en Velsen-Zuid. De weginspecteur was op het moment van het ongeluk onderweg naar een ongeluk op de A22.

Dat bevestigt een woordvoerder van Rijkswaterstaat aan NH Nieuws. Vanwege het ongeluk en de bergings- en herstelwerkzaamheden was de A9 tussen Rottepolderplein en Velsen-Zuid enige tijd afgesloten.

Op een foto is te zien dat de pickup-truck bij het ongeluk zwaar beschadigd is geraakt. Bij het ongeluk waren geen andere auto's betrokken, zo laat de politie aan NH Nieuws weten. Nadat het politie-onderzoek was afgerond en het wrak was geborgen, ging de snelweg weer open.

De over de kop geslagen weginspecteur was op het moment van het ongeval onderweg naar een ongeluk dat rond 22.30 uur op de afrit Velsen-Zuid van de A22 was gebeurd. De auto raakte op de afrit van de weg, rolde van het talud en kwam onderaan het talud ondersteboven tot stilstand. Ook de bestuurder van deze auto is naar het ziekenhuis gebracht, zo laten getuigen aan NH Nieuws weten.

