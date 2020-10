A9 afgesloten na ongeluk met auto van Rijkswaterstaat

De snelweg A9 is vanavond afgesloten bij Velsen-Zuid na een ongeluk met een pick-up truck van Rijkswaterstaat. De auto sloeg over de kop.

De bestuurder was nog aanspreekbaar toen hij naar het ziekenhuis werd gebracht. Op foto's valt te zien dat de bestuurderscabine een zware klap heeft gehad.

Bij het ongeluk was geen andere auto betrokken, zo laat de politie aan NH Nieuws weten.

Het wegdeel vanaf het Rottepolderplein richting Velsen is afgesloten voor onderzoek. Als dat is afgerond, kan de snelweg weer open.

Tweede ongeluk

Een half uur eerder op de avond, rond 22.30 uur, was er verderop ook al een ongeluk. Op de A22 bij Velsen-Zuid, een afsplitsing van de A9, raakte een auto van de weg. De auto rolde van de afrit en kwam onder het talud tot stilstand.

Ook hier is de bestuurder naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend of de auto van Rijkswaterstaat onderweg was naar dit ongeluk.

