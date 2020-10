Volendammer Joey Veerman haakt geblesseerd af bij Jong Oranje

Bondscoach Erwin van de Looi roept geen vervangervoor de 21-jarige middenvelder op.

Jong Oranje speelt donderdag in Venlo de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Gibraltar. Daarna volgt een uitwedstrijd tegen Jong Cyprus. Deze wedstrijd wordt volgende week dinsdag gespeeld in de AEK Arena in Larnaca.

Jong Oranje leidt in groep 7 met de maximale score van achttien punten uit zes duels.