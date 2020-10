Bussumse middelbare school dicht na coronabesmettingen onder leerlingen en docenten

Op de Bussumse middelbare school, die rond de duizend leerlingen telt, zijn acht leerlingen en vier docenten besmet met het coronavirus. "Dat valt nog best mee als je het afzet tegen de hele school, maar de afgelopen dagen steeg het aantal besmettingen zo hard dat we geen enkel risico willen nemen", vertelt Adels. "Daar komt nog eens bij dat we de besmettingen niet echt kunnen terugbrengen tot een bepaalde klas of jaarlaag. Ook de besmette docenten geven aan meerdere jaarlagen les. We willen dus voorkomen dat het verder uit de hand loopt."

De school kiest er voor tot aan de herfstvakantie, die begint op maandag 12 oktober, de deuren gesloten te houden en weer online les te geven. "De school is met de herfstvakantie erbij anderhalve week dicht. We hopen dat het ergste dan weer achter de rug is."

Toetsen gaan wel door

Alle leerlingen krijgen de komende dagen online les, toetsen op school gaan wel gewoon door. "Het was voor ons een kleine stap om weer geheel online les te geven. Dat hebben we geleerd van de eerste coronagolf en zijn we al die tijd ook deels blijven doen", vertelt Adels opgelucht.

Het Willem de Zwijger College is niet de enige Bussumse middelbare school waar coronabesmettingen zijn. Vorige week stuurde het Vituscollege alle 5 vwo-leerlingen al naar huis om online les te volgen. Dat geldt deze week ook voor een mavo-klas van de Vitusmavo. De drie scholen vallen onder dezelfde scholenkoepel.