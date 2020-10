College Opmeer wilt Bonifatiusschool als definitieve locatie voor IKC in Opmeer-Spanbroek

De gemeenteraad heeft in juli 2020 het benodigde geld voor het IKC in Hoogwoud beschikbaar gesteld, nadat in juli 2019 besloten was het schoolgebouw op het terrein tussen de Radboudstraat en de Burgemeester Heijmansstraat te vestigen. Dit betekent dat alleen voor het IKC Opmeer-Spanbroek nog een definitief besluit over locatie, kosten en dekking nodig is.

Na eerdere raadsbesluiten, zijn in Opmeer-Spanbroek nog twee locaties beschikbaar: de plek waar de basisscholen De Akker en ’t Ruimteschip gevestigd zijn en de plek waar nu de Bonifatiusschool staat. De schoolbesturen en de andere partners van het IKC kiezen uiteindelijk liever voor de Bonifatius dan de Akker/’t Ruimteschip.

Ook inwoners vinden deze locatie het beste, bleek uit het participatietraject in 2019. Het college heeft het voorstel nu naar de gemeenteraad gestuurd.