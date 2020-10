Buurtbus Waterland rijdt weer, nog niet iedereen op de hoogte

MONNICKENDAM - De buurtbussen Waterland, Beemster en Zeevang rijden vanaf deze week weer volgens dienstregeling. Vanaf de uitbraak van de coronacrisis stonden de bussen stil. Chauffeur Rens van der Leij is enthousiast: “Deze bus is verschrikkelijk belangrijk voor de mensen.”

De bussen worden bestuurd door vrijwilligers, waarvan veel de pensioengerechtigde leeftijd hebben en dus in de risicogroep vallen. Nu er spatschermen zijn aangebracht is het weer veilig om te rijden. Mondkapjes zijn verplicht voor passagiers.

Van der Leij: “Deze bussen zijn een schakel in de bekende ketting van het openbaar vervoer. We zorgen ervoor dat de mensen uit de kleine dorpen een aansluiting hebben op de grote regionale bussen, die richting Amsterdam, Edam of Purmerend rijden.”

Pech

De buurtbus Waterland, waar de 66-jarige chauffeur op rijdt, verzorgde voor de crisis ongeveer tienduizend ritten per jaar. Dinsdag had het nieuws dat de bus weer rijdt blijkbaar nog niet veel mensen bereikt. NH Nieuws had in ieder geval pech: bij de rit die de verslaggever meereed van Monnickendam tot Ilpendam en weer terug stapte er geen enkele passagier op. Van der Leij denkt dat het nog iets bekender moet worden dat de bussen weer rijden. Zelf heeft hij ondanks het gebrek aan passagiers geen vervelende middag: “Dat gebeurt soms. Dan rijd je je rit en je geniet van de natuur hier. Of ik dan chagrijnig ben? Absoluut niet!”

De dienstregeling van de bus is te bekijken via deze link.