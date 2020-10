Ruud Vormer: "Ambities bij Oranje heb ik een beetje opgeborgen"

Vormer speelde vier interland voor het Nederlands elftal. Zijn laatste duel voor Oranje was op 9 september 2018 tegen Frankrijk in Parijs. "Ik heb het mogen meemaken en heb een fantastische tijd gehad. Ik heb toch vier interlands gespeeld. Ik heb het gezien nu. Het was heel mooi om mee te maken, maar nu focus ik mij op Club Brugge", aldus Vormer.

Tweede thuis

In België was maandagavond al de transferdeadline. In huize Vormer bleef het desondanks rustig. "In het begin was België wel het buitenland voor mij, maar nu niet meer", vertelt de aanvoerder van Club Brugge. "Ik heb wel opties gehad, maar ik heb toen met mijn vrouw besproken om het niet te doen, omdat zij ook haar werk heeft. Ik focus mij op Club Brugge, mijn tweede thuis. Ik wil gewoon weer kampioen worden."

Club Brugge is goed begonnen aan de Belgische competitie. De club van Vormer staat tweede met 18 punten uit 8 wedstrijden.