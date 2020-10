Kinderopvang- en schoolorganisatie in Purmerend testen personeel in snelteststraat

De teststraat is sinds afgelopen vrijdag open en inmiddels kan er elke vijf minuten iemand getest worden. Het personeel kan zich elke ochtend laten testen. De sneltesten worden uitgevoerd door het huisartsenlaboratorium SALT.

De problemen waren erg groot voor de schoolorganisatie Opspoor en de kinderopvang SKOP. "Medewerkers moesten soms een week wachten op de uitslag van een coronatest", legt Noor van Doesburg van Opspoor uit. "De sneltesten zijn geweldig. We kunnen direct actie ondernemen."

Inmiddels krijgt onderwijspersoneel voorrang bij de teststraten van de GGD, maar dit geldt nog niet voor het personeel in de kinderopvang. De sneltesten die het huisartsenlaboratorium SALT aanbiedt, zijn dus een uitkomst.

Sneltesten

Sneltesten worden nog niet gebruikt in de reguliere teststraten, maar de GGD is wel gestart met het experimenteren met die sneltesten. Zo loopt in de teststraat in de RAI in Amsterdam een experimenten met sneltesten van TNO.

SALT stelt in het persbericht dat de sneltesten, die ingekocht zijn bij Roche Diagnostic, een betrouwbaarheid hebben van 99% bij een negatieve uitslag. Bij een positieve uitslag is de betrouwbaarheid 96,52%. Personeel dat positief test, wordt doorgestuurd naar de GGD.

Maatschappelijk verantwoord

SALT laat in een persbericht weten dat het alleen samenwerkt met 'organisaties die een maatschappelijk belang hebben'. Daarom is SALT ook in gesprek met andere schoolbesturen en ouderenzorg. Ook opent het huisartsenlaboratorium waarschijnlijk komende week een snelteststraat in Zaandam.