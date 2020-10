Noodpompen in IJmuiden voor het eerst aangezet vanwege hevige regenval

De tijdelijke pompen vervangen deels een pomp van het Gemaal in IJmuiden, die eerder dit jaar uitviel . Deze noodpompen zullen het regenwater afvoeren tot het gemaal is gerepareerd. Het belang van een optimaal werkend gemaal is groot, een groot deel van West-Nederland maakt gebruik van het gemaal.

Pieter Zoon, woordvoerder bij Rijkswaterstaat verwacht dat de pompen de volle 24 uur zullen draaien. "Morgenochtend gaan we kijken of de pompen weer uitgezet kunnen worden. Het inzetten van de tijdelijke pompen was nodig om al het overtollige water af te kunnen voeren."

Het sluizencomplex in IJmuiden is van levensbelang voor het waterbeheer in Nederland. Normaliter pompen zes gigantische 'superpompen' zo'n 260.000 liter water per seconde de Noordzee in, maar onverhoopt is er eentje eerder dit jaar kapotgegaan. In totaal zullen er 34 pompen worden geïnstalleerd.

Bij de Middensluis wordt nog gewerkt aan een extra locatie voor noodpompen.