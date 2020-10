Mondkapje bij IVKO scholieren nog niet populair, leerling Kasper schiet te hulp

Kunstwerken van Mondriaan, Rembrandt en Van Gogh sieren de mondkapjes die Kasper Zwijssen, leerling aan het IVKO in Amsterdam, maakt. Naast de kunstwerken verkoopt hij ook mondkapjes met de meest veelzijdige patronen en prints. Kasper houdt het goed in de gaten. "Op de markt zie ik vaak zo'n print en dan denk ik: die gaat het goed doen".

Kasper krijgt daarbij hulp van zijn moeder Olga die hem ondersteunt met de naaiwerkzaamheden en een deel van de zaken waarneemt. "Normaal ben ik de baas. Maar ja, er was een moment dat er iets wat ik had gemaakt niet goed werd gekeurd door Kasper. Toen moest ik het opnieuw doen. Dan doe je dat maar, want hij is de baas", zegt Olga lachend.

Ze is vooral blij dat de mondkapjes met printjes van kunstwerken het goed doen. "Hoeveel leerlingen kennen nu nog de schilderijen van Rembrandt of van Gogh? Op deze manier wordt ook voor hen de kunst weer zichtbaar. Hoe gaaf is het om dat weer meer in het straatbeeld te zien?"