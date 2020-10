Enkhuizer basisschool drie jaar na verwoestende brand weer in de steigers

Sinds de brand vond de school onderdak in verschillende noodlokalen, waar tot overmaat van ramp ook nog eens ingebroken werd. Met inzamelacties vanuit ouders moest de schoolkas worden aangevuld.

De start en de presentatie van het nieuw te bouwen schoolpand, is voor directeur Wilco Dam dan ook een moment waar hij lang naar uitgekeken heeft. "Nu het eindelijk zover is, is dat een enorme opluchting voor iedereen."

Volgend schooljaar hoopt de school het nieuwe gebouw in gebruik te kunnen nemen. Tot die tijd zullen ze nog verblijven in het huidige noodgebouw.