Amsterdam Kluun: "Ik ben geen prototype schrijver"

AMSTERDAM - In de serie 'Iconen' voegen we iedere keer een nieuw portret toe aan de eregalerij van Noord-Hollandse grootheden. Deze week is dat Kluun. "Ik ben geen geboren schrijver", zegt hij zelf, "maar iemand die bij toeval schrijver is geworden."

Biografie naam: Kluun (Raymond van de Klundert) geboren: Tilburg, 17 april 1964 beroep: eigenaar marketingbureau, schrijver erelijst: Komt een vrouw bij de dokter: diamantenboek, 2009 (1 miljoen verkochte exemplaren), NS publieksprijs, 2006

Raymond van de Klundert, bij het grote publiek bekend als Kluun, is het schrijven naar eigen zeggen overkomen. Hij was mede-eigenaar van een marketingbureau, toen het noodlot hem trof: zijn vrouw werd ongeneeslijk ziek. Tegen het einde van haar ziekte stelde ze Kluun voor een boek te schrijven over wat ze hadden meegemaakt. Na een eerste wijfeling, "ik kan helemaal niet schrijven", besloot hij het toch te doen.

Quote "Ik vraag me af of ik die passie ook had gevonden als mijn vrouw niet was overleden" Kluun, Schrijver

Kluun ontdekte bij zichzelf een passie die hij nooit voor mogelijk had gehouden. Het uiteindelijke resultaat, Komt een vrouw bij de dokter, werd een regelrechte besteller waarvan inmiddels 1,2 miljoen exemplaren zijn verkocht. En dat smaakte naar meer. "Ik vraag me af of ik die passie ook had gevonden als mijn vrouw niet was overleden", vertelt Kluun. Discipline Kluun is geen prototype schrijver, maar ook de plek waar hij zijn boeken schrijft, is verre van doorsnee. Vanaf zijn werkplek heeft hij namelijk vrij uitzicht over de Amstel. Maar als je aan een nieuw boek begint, zou dat uitzicht ook wel eens voor iets te veel afleiding kunnen zorgen. Voor zijn laatste boek, Familieopstelling, zat Kluun daarom in een 'spartaans hok' bij zijn uitgeverij. "Als het allemaal nog niet zo goed loopt, is het fijn om een soort kantooromgeving te hebben. Dan krijg je de discipline om er om 9.00 uur te zitten. Als je om om half tien aankomt krijg je vanzelf te horen: 'wat ben je laat!'"

Quote "Ik had al gauw door: ik moet schrijven zoals ik praat. Alleen vinden de meeste recensenten dat niks" kluun, schrijver

Het heeft ook met zelfvertrouwen te maken, legt Kluun uit. "Soms loopt het niet, ben je niet in vorm. Ik weet: je moet iedere dag gaan zitten, doorgaan en doorgaan." Zodra de vorm er is, wordt het tijd om te verkassen naar zijn eigen werkplek. Drie, vier uur schrijven is voor hem het maximum. "Daarna houdt het op. In de correctiefase kun je wel veel langer doorgaan."

Kluun had als snel door dat zijn verhalen het beste uit de verf kwamen als hij schreef zoals hij praatte. "Dat vinden veel recensenten maar niks. Maar ik krijg heel vaak van mensen te horen: als ik jouw boek lees, is het net alsof je bij me aan de bar zit en me een verhaal vertelt. En dat is wat ik wil."

Bestellers Inmiddels is het 18 jaar geleden dat zijn eerste boek uitkwam en is Kluun negen boeken verder. Zijn latere boeken hebben niet de aantallen van zijn eerste boek overtroffen, maar werden ook bestellers. Zo werden er van 'Haantjes' tweehonderdduizend exemplaren verkocht. Niet zoveel als Komt een vrouw, maar nog steeds een respectabel aantal. Er zijn maar weinig schrijvers in ons land die hem dat nadoen.