Softwarebedrijf maakt musical over Johan Cruijff: "Hij kon één ding niet: zingen"

Eigenlijk kwam zijn vader met het idee om een musical over het leven van Johan Cruijff te maken, vertelt Bas van der Veldt bij NH Radio. "Hij vond het een gaaf idee als wij over een van de bekendste Nederlanders ter wereld een musical zouden maken."

Musical over Johan Cruijff in de maak, volgend jaar in première

De gloriejaren van Cruijff heeft Van Der Veldt zelf niet meegemaakt. "Ik heb me pas later in hem verdiept, het is zo'n fascinerende man. Hij heeft zoveel verschillende kanten, dat maakt hem zo interessant."

"Cruijff is niet alleen van Ajax, hij is van ons allemaal"

Het softwarebedrijf heeft veel klanten in de voetbal- en theaterwereld. Zo prijkt haar naam bijvoorbeeld ook op het voetbalstadion van AZ. Toch komen ze nu met een musical over het icoon van rivaal Ajax. Van Der Veldt ziet daarin geen probleem. "Cruijff is niet alleen van Ajax, hij is van ons allemaal."

Niet zingen

Het lijkt onwaarschijnlijk, maar de hoofdrolspeler van deze musical hoeft niet te kunnen zingen. "Een ding kon Johan niet: zingen", vertelt Van Der Veldt. "In de musical zal hij dat dan ook niet gaan doen. Het zal meer een soort rapachtig praten worden." De andere personages in het stuk, onder wie Cruijffs vrouw, zullen wel gaan zingen.

De audities voor de hoofdrol zijn al geweest. "We moeten alleen nog de keuze maken", zegt Van Der Veldt. Het softwarebedrijf zal de muscial niet zelf gaan produceren. Daar hebben ze theatermaker Tom de Ket voor ingeschakeld. "Hij is iemand die hier en daar ook durft te schuren, dat vinden we belangrijk."

Theater en voetbal

De musical, die '14' zal heten, moet volgend jaar september in première gaan in het nieuwe theater van Afas in Leusden. "Het is mooi om ons nieuwe theater zo te openen", zegt Van Der Veldt.

Het softwarebedrijf wil op deze manier ook twee verschillende werelden bij elkaar brengen. "We hopen met deze musical ook een heel nieuw publiek naar de theaters trekken", legt Van Der Veldt uit. "We hebben zes miljoen voetbalfans in Nederland. Het zou heel mooi zijn als we die hiermee kunnen bereiken."