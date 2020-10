Bussumers geven gul aan inzamelingsactie om dorpsgenoot Eva aan nieuwe auto te helpen

BUSSUM - Bussumse Eva Feenstra (31) heeft geen onderarmen en onderbenen. Daar weet de jonge moeder van een dochtertje zich prima mee te redden. Dat komt deels door haar aangepaste auto waarmee ze toch mobiel is. De auto die ze heeft is aan vervanging toe, maar geld voor een nieuwe heeft ze niet. Om haar te helpen startte hartsvriendin Richelle onlangs een inzamelingsactie. Daar loopt het ondertussen storm.

Een auto is voor Eva onmisbaar. Het geeft haar vrijheid en onafhankelijkheid. Met de auto kan ze gewoon naar haar werk bij de gemeente, naar haar studie in Amsterdam en kan ze haar dochtertje ophalen van school. Met het openbaar vervoer reizen is Eva's beperking niet te doen en datzelfde geldt voor lange wandelingen op haar protheses.

Eva heeft een aangepaste auto, waarmee ze met haar beperking toch auto kan rijden. De auto die ze heeft is niet alleen tien jaar oud, maar onderdelen om de auto rijdend te houden worden ook nog eens niet meer geproduceerd. Een nieuwe auto is dus een grote wens. "Het UWV wil een deel van de auto vergoeden, maar ik moet zelf ook achtduizend euro bijleggen. Dat geld heb ik simpelweg niet", vertelt Eva. "Ik heb die auto echt nodig, want zonder ben ik echt nergens. Mijn dochtertje gaat naar school en ik wil haar dolgraag zelf kunnen brengen en halen."