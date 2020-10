Twee Hilversumse middelbare scholen gaan samen verder

HILVERSUM - De Hilversumse middelbarescholen De Savornin Lohman en De Opmaat gaan vanaf volgend schooljaar onder één dak samen verder. De twee scholen gaan op in een nieuwe school: Het Lucent College.

De twee scholen worden samengevoegd in het gebouw van De Opmaat aan de Larenseweg. De nieuwe naam slaat op Lucent, het bedrijf dat eerder jarenlang op het terrein tegenover de school gevestigd zat.

De Savornin Lohman is een mavo- en havo-school, De Opmaat een vmbo-school. Het nieuwe Lucent College gaat zich straks alleen nog richten op mavo en havo en laat het vmbo-onderwijs dus geheel vallen. De scholen geven aan de stap te zetten omdat ze het mavo- en havo-onderwijs verder willen moderniseren, zodat het beter aansluit op de wensen van leerlingen en ouders. De twee scholen vielen al onder dezelfde scholenkoepel.

Overstappen van vmbo naar mavo of havo

Het plan is dat het onderwijs op de nieuwe school straks aansluit om het vmbo-onderwijs van het Hilfertsheem College, dat onderdeel is van dezelfde scholenkoepel. Leerlingen van de ene school moeten makkelijker de overstap kunnen maken naar de ander, zo is het idee.

Voor leerlingen van De Savornin Lohman betekent het dat ze straks naar een heel andere school moeten fietsen. De nieuwe school ligt aan de andere kant van Hilversum, op zo'n kwartier fietsen.