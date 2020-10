Stolpboerderijen in Noord-Holland in kaart gebracht: "Zonde als ze verdwijnen"

NOORD-HOLLAND - Ieder jaar verdwijnen er ongeveer 24 stolpboerderijen uit Noord-Holland. Dat is zonde, zegt de provincie. Daarom is er nu een plan om ze allemaal in kaart te brengen om ervoor te zorgen dat ze in de toekomst behouden worden.

Je herkent ze direct: de piramidevormige boerderijen waar vroeger gezinnen, vee en hooi onder een dak verbleven. Het wordt ook wel het broertje van de Friese stelpboerderij genoemd en het is iets typisch Noord-Hollands. "Als je een landschap ziet met zo'n piramidedak erin, dan weet je dat je in Noord-Holland bent. Het is heel bepalend", vertelt Dorine Hoogstraten van Mooi Noord-Holland.

Toen boeren in de zestiende eeuw hun graan en hooi graag binnen wilden opslaan, ontstonden er stolpen. Door de puntige vorm van het dak, kon er makkelijk veel hooi opgeslagen worden, vertelt Hoogstraten. "Van oudsher was in het midden het hooi opgeborgen. Aan de ene kant de dieren en aan de voorkant woonden de mensen. Alles gezamenlijk onder een dak."

Van boerderij naar woning

Deze agrarische functie verloren veel stolpen door de jaren heen. Boeren in de 21ste eeuw ziet er heel anders uit. Stolpen kwamen leeg te staan of kregen een andere functie. Zoals de boerderij die Ellen Krauw zo'n vijftien jaar geleden kocht. Niet om in te boeren, maar om in te wonen. "Toen wij hier kwamen wonen, was het behoorlijk anders. Alles was efficiënt ingedeeld om veehandel te doen op het land. Wij hebben er uiteindelijk een heerlijke woonomgeving van gemaakt. Er zijn meerdere kamers, zodat wij hier met het hele gezin kunnen wonen."

Om de stolpen te behouden zijn dergelijke verbouwingen nodig. Als stolpen leeg komen te staan, gaan ze namelijk flink achteruit vertelt Hoogstraten. "De provincie en gemeente willen dat de overgebleven stolpen goed gebruikt worden. Als mensen erin willen investeren, dan hebben deze boerderijen een toekomst."

In kaart gebracht

Mooi Noord-Holland maakt in opdracht van de provincie een 'stolpwaarderingskaart'. "Het zou zonde zijn als ze uit ons landschap verdwijnen. Dan missen we een icoon", aldus René Stroomer van Mooi Noord-Holland. Volgens Stroomer kan het onderzoek ervoor zorgen dat mensen bewust worden van de toevoeging die stolpen hebben voor hun leefomgeving.

Met de verzamelde gegevens moet uiteindelijk meer duidelijkheid komen over het beleid dat geldt voor de overgebleven stolpen.