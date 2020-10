Eigenaren indoor speeltuinen verontwaardigd over maatregelen aantal bezoekers en starten petitie

Sinds de nieuwe coronaregels in zijn gegaan mogen er nog maar dertig volwassenen en kinderen naar binnen en dat vindt hij onbegrijpelijk. "Natuurlijk willen we met zijn allen corona de wereld uit hebben", benadrukt hij, "maar deze maatregelen zijn onredelijk. Onze hallen zijn gemiddeld tweeduizend vierkante meter groot en praktisch gezien zouden ze nu ook thuis in een woonkamer van vijftien vierkante meter met dertig kinderen mogen spelen."

De grote hallen horen te galmen van de kinderstemmen, maar volgens directeur Jeroen Horbach is het goed zoeken naar de kinderen in zijn vestigingen. Hij is directeur van veertig vestigingen door het land, waaronder een binnenspeeltuin in Zwaag.

"Op het moment dat voor ons hèt seizoen begint, krijgen we deze maatregel. Dat is rampzalig"

Waar kinderen vaak vrijgesteld worden omdat het virus op hen minder vat zou hebben, worden ze in deze sector meegeteld bij de dertig volwassenen. Horbach pleit voor verandering. "Als we dertig volwassenen binnen zouden mogen hebben, dan kun je bijvoorbeeld alweer kinderfeestjes houden."

Nu wordt hij gedwongen volgens hem 'vervelende regels' op te leggen aan bezoekers. "Er mag maar één ouder per kind naar binnen, dat maakt een gezinsuitje niet meer mogelijk. Natuurlijk wil ik dat liever niet, maar we zijn er voor de kinderen en elke betalende bezoeker telt." Ook moet voor baby's betaald worden, terwijl zij normaal gesproken gratis naar binnen kunnen. "Dat voelt krom: je wilt juíst dat kinderen hier hun eerste stapjes zetten en kruipjes maken en nu blijven ze misschien wel weg."

Vol is niet vol

Volgens Horbach krijgt de sector de ene na de andere klap te verduren en dat doet hem besluiten een petitie te starten. "We moesten eerst twaalf weken dicht, toen mondjesmaat open en toen kwam de zomer. Dan gaat iedereen lekker buiten spelen. Dat is terecht, maar op het moment dat voor ons hèt seizoen begint om het weer goed te kunnen maken, krijgen we deze maatregel. Dat is rampzalig."

Horbach merkte de afgelopen week dat er weinig begrip is onder de klanten. "Ze komen hier aan de deur en wij moeten zeggen dat het vol zit. Ze kijken door de deur en zien helemaal niemand, want naar die dertig man moet je goed zoeken." Tweehonderd kinderen per vestiging moet hij dagelijks teleurstellen en dat vindt hij de druppel. "We zijn ooit begonnen om kinderen juist in een veilige omgeving te laten spelen, dat moet juist ook in deze tijd kunnen."