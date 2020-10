Bouw op plek oude gemeentehuis Muiden mag voorlopig doorgaan ondanks bezwaren buurt

Op de plek van het oude gemeentehuis van Muiden moeten 41 sociale huurappartementen gaan komen. Het gemeentehuis staat leeg sinds de gemeente Muiden samen met gemeenten Bussum en Naarden fuseerden tot de gemeente Gooise Meren.

Buurtbewoners hebben problemen met het plan. Ze klagen over verlies aan uitzicht en zonlicht als er een groter appartementencomplex voor terugkomt. Vooral het verlies aan zonlicht zou op bepaalde momenten flink zijn. De buurt wil dat woningcorporatie Het Gooi en Omstreken het plan aanpast, zodat hun overlast meevalt. De woningcorporatie weigert dat, omdat het plan dan financieel niet meer haalbaar is.

De Raad van State ging gisteren niet in het bezwaar van de buurt mee. De rechter stelt dat het verlies aan zonlicht voor de nabije buren aanvaardbaar is. Volgens de rechter is het plan op dat punt al aangepast om de overlast voor de buurt zoveel mogelijk te beperken. Ook zijn er maatregelen genomen om ervoor dat zorgen dat bewoners van het nieuwe complex straks niet bij hun overburen naar binnen kunnen kijken.