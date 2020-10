Oplichter doet zich voor als bankmedewerker: man (70) verliest duizenden euro's

VOGELENZANG - Een oplichter heeft onlangs een 70-jarige man uit Vogelenzang voor tienduizenden euro's gedupeerd. De man ging in op een verzoek in een e-mail die verstuurd leek door te zijn door zijn bank, maar in werkelijk door de oplichter was verzonden.

De Vogelenzanger kreeg het verzoek zijn gegevens te updaten en paste enkele gegevens aan. Omdat de 70-jarige man het om onduidelijke redenen halverwege het invullen voor gezien hield, leek het plan van de oplichter in duigen te vallen. De oplichter belde de man daarom op, deed zich voor als een bankmedewerker en verzocht de man de gevraagde gegevens alsnog te actualiseren.

In goed vertrouwen paste de man alsnog al zijn gegevens aan, niet wetende dat hij te maken had met een crimineel die hem kort daarna 30.000 euro afhandig zou maken. Ook opende de dader meerdere andere bankrekeningen op naam van de verdachte.

Herkennen 'soms lastig'

De politie erkent dat 'het soms lastig is' om e-mails van oplichters te herkennen, maar benadrukt dat het wel degelijk mogelijk is. Bijvoorbeeld omdat er in de mail gevraagd wordt op een link te klikken en daar gegevens in te vullen. Wie onverhoopt toch is opgelicht, wordt aangeraden altijd aangifte te doen.

Bent of kent u de opgelichte man? Dan komen wij graag met u in contact. Stuur een e-mail naar [email protected] of stuur een bericht via Whatsapp (0630093003).