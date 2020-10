Marcel Witte fotografeert zijn Alkmaar aan de randen van de dag

ALKMAAR - Marcel Witte fotografeert aan de randen van de dag. Dat doet hij al jaren als hobby en nu eindelijk ook voor zijn werk. En dat is maar goed ook, want klaar met fotograferen is de Alkmaarder nooit. "Hier kan ik echt iets van mijzelf geven."

Wanneer ben je begonnen met fotograferen? "Fotograferen doe ik al mijn hele leven. Maar het was 'slechts een hobby' totdat ik twee jaar geleden het roer omgooide en mijn kantoorbaan opzegde om fulltime als fotograaf aan de slag te gaan. Was dat spannend? Niet echt. Ik voelde dat het fotograferen zoveel dichter bij mijn 'zijn' lag dan die kantoorbaan. Daarnaast sterkte de positieve reacties uit mijn omgeving mijn gevoel: hier kan ik echt iets van mijzelf geven."

Hoe ziet een dag fotograferen met jou eruit? "Ik werk op de randen van de dag. Dus ik sta héél vroeg op of ga juist laat op pad, wanneer het licht buiten op z'n mooist is. Dat is het vrije werk wat jullie op mijn Instagram-account zien. Verder werk ik regelmatig in de studio en op locatie bij bedrijven die mij inhuren." Wat is het meest fotogenieke deel van onze provincie? "Heel chauvinistisch, maar Alkmaar is toch echt het mooiste stukje Noord-Holland. Ik voel mij ook echt een beetje een ambassadeur voor mijn stad. Maar fototechnisch gebeurt er ook zoveel interessants op die paar vierkante kilometer. De stad leeft, het licht is altijd anders, de omstandigheden zijn altijd anders. Ik ben er al duizenden keren geweest, maar ik ben er nooit klaar." "En niet alleen Alkmaar is geweldig. Noord-Holland is ook gewoon de allermooiste provincie. Punt. We hebben hier alles: de polders, duinen, de kust en het IJsselmeer. Je kan een leven vullen met het fotograferen van al het moois dat onze provincie te bieden heeft."

Wat is je beste Noord-Hollandse foto en waarom? "Of het mijn beste foto is weet ik niet, maar mijn populairste foto maakte ik op de Damrak. tijdens de lockdown reisde ik naar onze hoofdstad af, doordat er geen rondvaartboten varen en geen golfje te bekennen was, wist ik een perfect gladde waterspiegel vast te leggen. Dat beeld voelt voor mij als een symbool voor die eerste coronaperiode."

Marcel Witte uit Alkmaar is een van de fotografen die regelmatig foto's aanleveren voor het Instagramkanaal van NH Nieuws. Binnenkort wordt de 50.000e volger verwacht, dit interview is in aanloop daarnaartoe. Een selectie van de foto's van Marcel op het NH Nieuws-kanaal is hier te zien.

Wat is de beste tip die je kan geven aan een aspirant-fotograaf? "Fotograferen is een beetje vergelijkbaar met sporten; soms heb je er gewoon echt geen zin in. Is het weer te somber, te koud of zit je net lekker in je serie. Maar achteraf ben je altijd blij dat je tóch gegaan bent. Dus zet je er overheen en je zult zien dat je het geluk afdwingt en wel prachtfoto's maakt. Als je thuis blijft weet je in ieder geval zeker dat je geen goede foto maakt."