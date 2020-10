Brandweer Amsterdam-Amstelland scherpt protocollen aan na coronauitbraak

In afstemming met de GGD werkte de brandweer in coronatijd volgens het zorgprotocol. Volgens het zorgprotocol mag je bij het afwachten van een testuitslag, zonder klachten, toch naar het werk komen met inachtneming van de afstand- en hygiëneregels. Behalve bij nauw contact met een besmet persoon moest je de testuitslag thuis afwachten.

Het nieuwe protocol dat wordt ingezet, moet ervoor zorgen dat er zo min mogelijk aflosbewegingen zijn tussen de verschillende kazernes. Kazerne Teunis, waar de besmettingen gesignaleerd zijn, zal zoveel mogelijk afgesloten worden van de andere kazernes. Ook zullen 'onnodige bewegingen, zoals trainingen, zoveel mogelijk beperkt worden.

Vitale functie

Een woordvoerder van Brandweer Amsterdam-Amstelland stelt dat de vitale functie die de brandweer heeft in de binnenstad, het moeilijk maakt om altijd de afstand te kunnen bewaren. Brandweerlieden zitten soms voor langere tijd dicht op elkaar tijdens hun werkzaamheden.

Al eerder hadden personeelsleden van de brandweer aangegeven zich niet veilig te voelen, meldt de Telegraaf. De vraag is dan of deze situatie voorkomen had kunnen worden.

"We vragen veel van onze collega's", benadrukt een woordvoerder van Amsterdam-Amstelland. "We begrijpen het, we horen het, maar het blijft een hele puzzel. We willen zo lang mogelijk de brandweerauto's laten rijden." Dat zorgt ervoor dat er soms individuele keuzes moeten worden gemaakt om de brandveiligheid in de stad te kunnen waarborgen.

Een aantal brandweerlieden van kazerne Teunis is nog in afwachting van de testuitslag.