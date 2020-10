De Peiling: 'Verlaag de btw op groenten en fruit zodat mensen gezonder gaan eten'

Groenten en fruit moeten goedkoper worden. Dat vinden telers en verkopers van groenten en fruit. Ze bieden de Tweede Kamer vandaag een petitie aan om de btw op hun producten te verlagen naar 5 procent. Ze willen op die manier een gezonde leefstijl promoten. Is dat een goed idee ja of nee?

Btw verhogen

De belasting op groenten en fruit was jarenlang 6 procent. Het kabinet verhoogde in 2019 de btw naar 9 procent. Een beslissing waar veel kritiek op kwam. Voedselwaakhond Foodwatch waarschuwt voor de afnemende groente- en fruitconsumptie onder Nederlanders. Een volwassene eet gemiddeld 113 gram fruit per dag en 139 gram groente per dag. Dat ligt ver onder de aanbevolen hoeveelheid in de Schijf van Vijf, die 250 gram groente voorschrijft.

Btw verlagen

Telers en verkopers van groenten en fruit bieden vandaag duizenden handtekeningen aan in Den Haag en pleiten voor een verlaging van het btw-tarief naar 5 procent. De petitie wordt onder andere gesteund door BN-er Katja Schuurman, die tegenwoordig op het Noord-Hollandse platteland in Uitdam woont.