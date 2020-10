Huizerse (67) nog altijd in ziekenhuis na ongeluk met 'snelfietser' die doorrijdt

EEMNES - Een Huizer vrouw (67) die twee weken geleden een flinke smak heeft gemaakt toen ze werd aangereden door een 'snelfietser' terwijl ze met twee vriendinnen aan het fietsen was in Eemnes, ligt nog altijd in het ziekenhuis. De veroorzaker reed na het ongeluk door en heeft zich nog altijd niet gemeld bij de politie.

De Huizerse was op woensdag 16 september met twee vriendinnen aan het fietsen op de Volkersweg in de polder naar Eemnes. Tussen de Maatsweg en de Zomerdijk ging het mis: het groepje vrouwen werd ingehaald door een man op een zogenoemde 'speed pedelec', een snelle elektrische fiets. De man op de fiets reed op hoge snelheid tussen twee van de vrouwen door. Hij raakt hen aan, waardoor ze allebei vallen.

Een van de twee vrouwen ziet na haar val op staat de man op de snelle elektrische fiets doorrijden. Ze roept hem nog terug, maar zonder resultaat.

Hersenletsel en botbreuken

Samen met haar andere vriendin loopt ze vervolgens snel naar de andere vriendin die nog op de grond ligt. Deze vriendin blijkt een flinke smak te hebben gemaakt, is bewusteloos en gewond aan haar hoofd. Ze bellen meteen het alarmnummer: onder meer twee ambulances en een traumahelikopter komen om de vrouw te helpen. Ze blijkt meerdere botbreuken en hersenletsel te hebben en wordt in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis. Daar ligt ze nu dus nog steeds.

Man op speed pedelec nog spoorloos

De politie heeft na het ongeluk meerdere getuigenoproepen gedaan om de veroorzaker van het ongeluk te kunnen vinden, maar dat is drie weken later nog altijd zonder resultaat. De politie zoekt naar een blanke man, vermoedelijk tussen de 35 en 55 jaar, met een donker kort haar, een breed hoofd en een opvallend dik postuur. Hij droeg op de dag van het ongeluk een zwart fleecevest. Zijn speed pedelec was donker van kleur en had een gele kentekenplaat.

Naast de man op de speed pedelec zoekt de politie ook nog naar de bestuurder van een blauwe stationwagen, mogelijk een Peugeot. De bestuurder van deze auto heeft het ongeluk mogelijk zien gebeuren en is na de aanrijding achter de veroorzaker van het ongeluk aangereden.