Voor duizenden euro's aan schade na inbraak in Hilversumse muziekstudio

De inbraak in het studiopand is zaterdagnacht gefilmd door beveiligingscamera's. Op de beelden is te zien hoe een paar mannen rond middernacht eerst poolshoogte komen nemen bij het pand.

Een paar uur later is het raak: met een zware stoeptegel wordt een raam van het studiopand kapot geslagen en klimmen twee inbrekers het pand binnen. Ze lopen over de bureaus heen, zonder aandacht te hebben voor de dure beeldschermen waar ze overheen lopen. Te zien is hoe een derde man een grote boodschappen tas aangeeft.

De daders gaan er uiteindelijk vandoor met onder meer een peperdure camera met lenzen, een drone, laptop en een koptelefoon. "Maar doordat ze ook over de beeldschermen op het bureau lopen is de schade nog veel groter. Dat zijn hartstikke dure schermen. En dan hebben we nog de schade aan het pand. Deze inbrekers hebben heel wat veroorzaakt", zegt Van Wijk.

Camerabeelden

De studio heeft kraakheldere camerabeelden van de inbraak gedeeld op Facebook en videowebsite Dumpert in de hoop dat de daders herkend worden. De beelden zijn al tienduizenden keren bekeken. "Helaas zit de gouden tip er nog niet tussen, maar dan nog: we hebben niet de hoop dat we onze spullen hiermee terugkrijgen. En het vergoedt ook onze schade niet. We hopen dat deze jongens schrikken dat ze zo helder op beeld staan en worden herkend door vrienden. Misschien houdt dat ze een volgende keer tegen."

De medewerkers van de studio zijn vooral boos over de inbraak. "Deze studio is voor ons ons tweede huis. Dus zo'n inbraak raakt ons zeker."