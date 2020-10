Laat je mimiek zien: Marjolijn start actie #vriendelijkermetvenster

Manshanden merkt dat bij haar man. "Zijn wereld is heel stil geworden. Hij gaat liever niet naar buiten toe. Toen die plicht kwam had hij zoiets van: laat maar, ik blijf wel binnen. Je ziet niets meer in het gezicht en je kunt niets meer volgen in het gezicht, want het hele monddeel is weg."

Marjolijn Manshande merk dat ze zelf zo min mogelijk een mondkapje draagt, omdat haar man Paul - die doof is - haar mimiek anders niet mee krijgt. Nu de mondkapjesplicht in openbare gelegenheden is ingevoerd, wordt dat een probleem, want door al die mondkapjes is het volgens haar voor doven en slechthorenden nóg lastiger om onze horende maatschappij te volgen.

Voor horenden is het moeilijk voor te stellen, denkt Marjolijn, maar situaties in het openbaar kunnen voor doven erg eenzaam voelen. "Als je bijvoorbeeld in de trein zit en iedereen om je heen draagt een mondkapje. Dan zit jij daar en er is dan helemaal niets om je heen. Dat is heel heftig."

Marjolein heeft er iets op bedacht. Op de website doof.nl zag zij een patroon voor het maken van mondkapje met vensters en ze is aan aan de slag gegaan. "Het venster is gemaakt van een lamineerhoes die ik er in heb gezet, maar je kunt ook een stevig insteekhoesje gebruiken." Volgens haar biedt het mondkapje met venster niet alleen een oplossing voor doven en slechthorenden, maar geeft het iedereen een vriendelijkere uitstraling. "Eigenlijk moeten we massaal besluiten dat iedereen dit doet."

Laat je lach zien

Marjolein roept iedereen op een mondkapje met een venster te gebruiken en een foto te posten onder de hashtag #vriendelijkermetvenster. "Het is voor iedereen prettiger, ook voor kinderen is het minder angstig. Voor de doven en slechthorenden is het super als mensen dat willen doen."