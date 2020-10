Marechaussee schiet man in z'n been op Schiphol nadat hij mes trok

SCHIPHOL - Een man is vanavond in de vertrekhal op Schiphol in zijn been geschoten door de Koninlijke Marechaussee. Dit gebeurde toen hij de marechaussee belaagde met een mes.

Vertrekhal 3 op Schiphol - NH Nieuws/Doron Sajet

Woordvoerder Robert van Kapel van de marechaussee laat NH Nieuws weten dat de man voor problemen zorgde bij balierij 9 in Vertrekhal 2. Wat zijn motief was, is nog onbekend. Volgens Van Kapel ging het om een 'enorm mes'. De man reageerde herhaardelijk niet op oproepen van de marechaussee om het mes neer te leggen. Toen de man op de marechaussee afkwam, werd hij in zijn been geschoten. Onder controle Rond 22.30 uur was de situatie onder controle. De man is afgevoerd met een ambulance. De marechaussee doet onderzoek. Tweede verdachte De marechaussee meldt dat er een tweede verdachte is aangehouden die samen met de man gezien was.