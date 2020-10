Marechaussee schiet man in been op Schiphol nadat hij mes trok

SCHIPHOL - Een man is maandagavond in de vertrekhal op Schiphol in zijn been geschoten door de Koninklijke Marechaussee. Dit gebeurde toen hij de marechaussee belaagde met een mes. "We hebben snel en kordaat gehandeld en zijn blij dat er geen gewonden onder de reizigers of het personeel zijn gevallen", zegt woordvoerder Robert van Kapel van de Koninklijke Marechaussee op NH Radio.

Van Kapel laat weten dat de man voor problemen zorgde bij balierij 9 in Vertrekhal 2. "De man had een enorm mes bij zich. Veel mensen zagen dat en zijn weggevlucht. We hebben meerdere malen aangegeven dat hij het mes weg moest leggen, maar dat deed hij niet. Hij kwam met het mes op de Marechaussee af en werd in zijn been geschoten."

Dreigende situatie

Volgens de woordvoerder was de verdachte agressief en ging het om een dreigende situatie. "De marechaussee kon in deze situatie maar één ding doen. We zijn blij dat er kordaat is opgetreden en dat de verdachte is overmeesterd. Dat was het doel. We hebben daarna op basis van camerabeelden ook gezien dat hij veel contact had met een andere man. Deze tweede persoon is ook door ons aangehouden. Over het motief kunnen we nog niets zeggen. We zijn in ieder geval blij dat niemand gewond is geraakt."

Rond 22.30 uur was de situatie onder controle. De man is met de schotwond in zijn been afgevoerd met een ambulance.