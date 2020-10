Ernstige zorgen in Amsterdam over meer 'misbruik' Schiphol-Oostbaan

AMSTERDAM - Het Platform Vliegoverlast Amsterdam maakt zich ernstige zorgen over het toenemende gebruik van de Schiphol-Oostbaan voor landend verkeer. De bewonersorganisatie beschuldigt Schiphol en Luchtverkeersleiding de korte landingsbaan vaker te gaan inzetten om bijna-botsingen bij andere banen te voorkomen. De Oostbaan wordt deze week vaker gebruikt, maar dat is volgens het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol vanwege andere redenen.

Volgens Weijer wordt door het, zoals hij het noemt, 'misbruik' van de Oostbaan voorbij gegaan aan de eisen van Onderzoeksraad dat vliegen over dichtbevolkte gebieden vermeden moet worden. "Ze ruilen het ene gevaar in voor het andere", aldus Weijers die gisterochtend om 6.45 uur alweer rechtop in zijn bed zat door een laagvliegende KLM-Dreamliner vanuit Nairobi.

De Oostbaan is met 2.010 meter de kortste van zes start- en landingsbanen van Schiphol. De baan wordt over het algemeen alleen voor 'general aviation' gebruikt, zoals privéjets en de Dorniers van de Kustwacht. Enkele jaren geleden is het asfalt verstevigd en kunnen er vrijwel alle type vliegtuigen erop landen, op de Airbus A380 na. Met harde zuidwesten wind kan de Oostbaan dan ook worden ingezet, met als gevolg dat grote passagierstoestellen laag over Amsterdam naar Schiphol vliegen.

Never nooit voor bedoeld!

"Daar is de Schiphol-Oostbaan never nooit voor bedoeld!", meent Weijers. De platformvoorzitter zegt dat Schiphol en LVNL het belang van het vliegverkeer laten prefereren boven de belangen van bewoners, om de luchtvaartmaatschappijen een plezier te doen. Landen op de Oostbaan scheelt een taxitijd van zo'n 20 minuten (en dus kostbare brandstof) in vergelijking met aankomen op de Polderbaan. De Kaagbaan en de Polderbaan zijn 'preferente banen', die voor relatief het minste hinder zorgen.

Weijers begrijpt niet waarom Schiphol dagelijks in piektijden drie banen tegelijk gebruikt. "Juist in de coronasituatie van nu is dit helemaal onzin omdat twee banen om te landen en op te stijgen ruim voldoende is omdat er veel minder verkeer is", aldus Weijers.

Taxibaanonderhoud

De Schiphol-Oostbaan wordt de komende week naar verwachting nog veel vaker gebruikt. Volgens het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol is dat niet om luchtvaartmaatschappijen te pleasen, maar vanwege verwachte verminderde zichtcondities, wind uit voornamelijk zuidwestelijke richtingen en taxibaanonderhoud nabij de Zwanenburgbaan, waardoor die baan moeilijker inzetbaar is.