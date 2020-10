Duitse koploper huurt Kluivert voor een jaar van AS Roma

RB Leipzig haalde afgelopen seizoen de halve finales van de Champions League. Daarin bleek Paris Saint-Germain te sterk. De tweevoudig international gaat in Leipzig spelen met rugnummer 21.

Kluivert verhuisde in 2018 van Ajax naar AS Roma, waar hij tot op heden 9 keer heeft gescoord in 68 duels. Leipzig gaat na drie speelronden aan kop in de Bundesliga.

Afgelopen seizoen eindigde de ploeg van trainer Julian Nagelsmann als derde, achter kampioen Bayern München en Borussia Dortmund.