Smibanees woordenboek zet met nominatie het Bijlmerse dialect op de kaart

Amsterdam - De jongens van het muziekplatform SMIB uit Amsterdam-Zuidoost ontwikkelden het Smibaneese woordenboek 2.0. Dit is de tweede versie van het woordenboek met het Bijlmerse dialect. "We spreken de taal al heel lang, maar er was nooit erkenning voor." Deze week is het woordenboek kanshebber op de Taalboekenprijs in de week van de Nederlandse taal.

Smibanees is een vermenging van talen die gesproken worden in de culturen van de Bijlmer, waaronder Ghanees, Surinaams, Marokkaans en Turks. "Mensen noemen de taal die wij spreken onderling straattaal, maar straattaal is voor mij de borden langs de weg en het zebrapad", zegt Soort Kill, medeoprichter van het platform SMIB.

Eigen boekenhoek

Het doel van het woordenboek is het op de kaart zetten van het 'Smibanees', en zo ook een manier om de Bijlmer positief onder de aandacht brengen. Met de nominatie is dat aardig gelukt.

Ook bij de Openbare Bibliotheek van Amsterdam zijn de jongens opgevallen. Zij hebben daar een eigen boekenhoek die zij mogen cureren. "Deze boekenhoek is gebaseerd op hoe wij zijn als mensen, omdat wij anders zijn dan de average Nederlander."

Taalboekenprijs

De Taalboekenprijs waar SMIB kans op maakt, is geïnitieerd door van Genootschap Onze Taal, Het Algemeen-Nederlands Verbond en Trouw. Op 10 oktober 2020 wordt de prijs voor de tweede keer uitgereikt. Naast het Smibanese Woordenboek 2.0 zijn er nog vijf andere taalverhalen genomineerd.

De heren van SMIB houden hun vingers gekruist, maar zien de nominatie als een grote stap. Uiteindelijk willen zij iedereen inspireren om weer te gaan lezen. "Het is al tof dat we worden erkend. We willen gewoon het lezen bevorderen op deze manier."