Gooise katholieke kerken overrompeld door strengere maatregelen: "Enorme tegenvaller"

HILVERSUM - Een enorme tegenvaller: zo noemt deken Jules Dresmé van de Gooise katholieke kerken het besluit van minister Grapperhaus dat er voorlopig nog maar dertig mensen mogen plaatsnemen in de kerkbanken vanwege het coronavirus. "Dit hadden we echt totaal niet zien aankomen", zegt Dresmé.

"We hebben de afgelopen maanden alles gedaan zodat we verantwoord en coronaproof onze kerkdiensten konden houden. En dat gaat ontzettend goed. We houden ons allemaal aan de regels en daar doen we ons stinkende best voor. Ik ben erg teleurgesteld dat alle kerken er nu onder moeten lijden, omdat het ergens anders 'mis' gaat", betoogt Dresmé, die verder wil benadrukken dat hij denkt dat ook in Staphorst alles op een verantwoorde manier benaderd is.

Dat het aantal bezoekers van kerken aan banden wordt gelegd, werd vandaag besloten door de minister. Aanleiding voor het besluit zijn de kerkdiensten in Staphorst waar afgelopen zondag tot drie keer toe 600 mensen in de kerk zaten.

Weinig besmettingen vanuit de kerk

Het steekt Dresmé des te meer dat kerken nu verder beperkt worden, terwijl helemaal niet vast staat dat de kerk een 'brandhaard' qua besmettingen is. "Wat dat betreft vind ik het ontzettend jammer dat het bron- en contactonderzoek door de GGD's is afgeschaald. Dat zou namelijk heel goed kunnen aantonen dat er niet heel veel besmettingen vanuit de kerk komen en zou er voor zorgen dat we gewoon kunnen doorgaan zoals we bezig waren. Dat was echt heel verantwoord."

De Hilversumse pastoor hoopt er op dat er nog een uitzondering komt voor bepaalde kerken. "We hopen heel hard op een ontheffing van de maatregelen. Daarover hebben we nu contact met de Veiligheidsregio, maar ook met ons bisdom. We hopen dat we daar snel meer over weten. Daarnaast hoop ik van harte dat er komende zondag eens boa's naar onze kerkdiensten komen. Dan kunnen ze met eigen ogen zien dat we het met de kerk aankunnen en dat we onze zaakjes goed op orde hebben."

Livestreams worden opgepakt

De Gooise kerken willen ondertussen ook kijken of de livestreams die er tijdens de eerste coronagolf waren, weer kunnen worden opgepakt. Zeker nu ook de kerstdagen dichterbij komen, zou dat heel welkom zijn. Maar, hoe handig het ook kan zijn dat kerkgangers die niet naar de kerk kunnen komen toch mee kunnen kijken, het is volgens volgens Dresmé niet wat het zou moeten zijn.

"Juist in deze tijd van het coronavirus merken we dat de kerk belangrijker wordt voor veel mensen. Het samen geloven, het samen bidden. Dat helpt heel veel mensen. Vanachter een scherm meekijken vervangt dat gevoel van samen zijn niet. We willen gewoon op een 'corona-verantwoorde' manier samen naar de kerk."