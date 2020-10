Frank de Boer vindt het 'logisch' dat zijn Oranje-selectie nauwelijks afwijkt

"Het lijkt me logisch dat als je zo kort bondscoach bent, je niet direct met allerlei nieuwe experimenten komt", legde de nieuwe bondscoach maandag in Zeist uit. "Ik ga eerst kijken, met een helikopterview wat er allemaal gebeurt hier. Natuurlijk heb ik informatie gekregen van bijvoorbeeld aanvoerder Virgil van Dijk en mijn stafleden. Ik ga het niet direct helemaal over een andere boeg gooien", vervolgde De Boer.

Op dezelfde voet verder

"Ik denk ook dat ze mij daarom uiteindelijk hebben gekozen, omdat ze wel een beetje op dezelfde lijn willen doorgaan. Iedereen in de selectie heeft zijn plek verdiend, op dit moment. Gaandeweg gaan we evalueren en bekijken of dit is wat we nodig hebben voor het Nederlands elftal. Zo gaat zo'n proces bij het Nederlands elftal."

Keeperskwestie

De Boer liet zich ook nog uit over de keepers die hij tot zijn beschikking heeft. Jasper Cillessen zit op de bank bij Valencia, Tim Krul keept op het tweede niveau in Engeland en Marco Bizat kende een dramatische wedstrijd tegen Sparta.

"Marco heeft vorig seizoen een goed seizoen gedraaid", zegt De Boer. "Nu zit hij in een wat mindere periode. Om hem direct daar op af te rekenen, lijkt me ook niet heel eerlijk. We hebben vertrouwen in hem. Laten we hopen dat wij hem hier weer een beetje kunnen 'opliften'. Het was natuurlijk niet best, dat weet hij ook."

De Boer debuteert woensdag met een oefenwedstrijd tegen Mexico. Daarna volgen uitwedstrijden in de Nations League tegen Bosnië en Herzegovina en Italië.