Kantoor van basisschooldirecteur voor één dag omgetoverd in massage- en zenruimte

DEN HELDER - Op de dag van leraar stond de leerkrachten van basisschool de Dijk in Den Helder een verrassing te wachten: hun lessen werden overgenomen door de directeur en de adjunct-directeur en zelf konden ze met een massage even ontspannen.

"Elk jaar doen we wel iets, soms een gebakje, maar nu wilden we de leraren iets rustigs aanbieden", zegt directeur Maarten Tromp van de school. "Even ter ontspanning, vandaar dat ons kantoor was omgetoverd tot een zenruimte. Zo konden zij zich even terugtrekken en de rust ervaren, en tegelijkertijd konden wij onze dankbaarheid tonen voor hun inzet."

De massage viel in de smaak bij de leraren. "Ik ben helemaal zen", zegt juf Safia Mooij van groep 4. "De kinderen vonden het echt fantastisch dat de directeur vandaag zou invallen."

Bekijk hieronder de reportage van onze mediapartner Regio Noordkop: